ഡൽഹിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരട്ടം ശക്തം: ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിന്റെ ‘ചലോ ദില്ലി’ മാർച്ചിനെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ബിജെപി; തലസ്ഥാനം സമരച്ചൂടിൽ

ഡൽഹിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരട്ടം ശക്തം: ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിന്റെ ‘ചലോ ദില്ലി’ മാർച്ചിനെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ബിജെപി; തലസ്ഥാനം സമരച്ചൂടിൽ
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കും നടപടികൾക്കുമെതിരെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ഇൻഡ്യാ (INDIA) സഖ്യം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ‘ചലോ ദില്ലി’ മാർച്ചിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രക്ഷോഭ നീക്കങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായും പ്രതിരോധപരമായും നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബിജെപിയും അതേസമയം തന്നെ ഡൽഹിയിൽ ബദൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിന്റെ ‘ചലോ ദില്ലി’ മാർച്ച്
ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണം, വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നടപടികൾ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഇൻഡ്യാ സഖ്യം ‘ചലോ ദില്ലി’ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരും മുതിർന്ന നേതാക്കളും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ബിജെപിയുടെ എതിർ പ്രതിഷേധവും നിലപാടും
ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന് മറുപടിയായി ബിജെപി രംഗത്തിറങ്ങിയതിന് പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണുള്ളത്:
- പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ: ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കാണിക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ ശ്രമം.
- പ്രതിപക്ഷ അഴിമതികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ: പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട വിവിധ അഴിമതി കേസുകളും ഭരണ പരാജയങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബിജെപിയുടെ ബദൽ പ്രതിഷേധം.
- ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ: ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിന്റെ മാർച്ചിന് ലഭിക്കുന്ന മാധ്യമശ്രദ്ധയും ജനപിന്തുണയും കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം ശക്തി തെളിയിക്കുക എന്ന തന്ത്രവും ബിജെപി നടപ്പാക്കുന്നു.
പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും പൊലീസിനെയും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.