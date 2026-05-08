തമിഴകത്ത് രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം; ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാരുണ്ടാക്കാമെന്ന് രാജ്ഭവൻ
ചെന്നൈ: നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ രൂപപ്പെട്ട സങ്കീർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലൂടെ തമിഴ്നാട് കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ഭരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം (118 എം.എൽ.എമാരുടെ പിന്തുണ) തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കക്ഷിയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തമിഴ്നാട് രാജ്ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ. അതേസമയം, ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണം രാജ്ഭവൻ തള്ളി.
ഭരണഘടനാപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഗവർണർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഡി.എം.കെയുടെയും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുടെയും ആധിപത്യം തകർക്കുകയും ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന്, അടുത്ത തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ടി.വി.കെ മേധാവി വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഗവർണർ കടുത്ത വിമർശനം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വിശദീകരണം.
വിജയിയെ രണ്ടു തവണ തിരിച്ചയച്ച് ഗവർണർ
തുടർച്ചയായ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ ഗവർണർ വിജയിയെ തിരിച്ചയക്കുകയും 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ 118 എം.എൽ.എമാരുടെ പിന്തുണ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമായി സമീപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ വിജയിയുടെ പാർട്ടിയായ ടി.വി.കെയ്ക്ക് 107 എം.എൽ.എമാരാണുള്ളത് (വിജയ് രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചതിനാൽ മൊത്തം 108 സീറ്റുകൾ). കോൺഗ്രസിന്റെ അഞ്ചു എം.എൽ.എമാർ കൂടി ടി.വി.കെയെ പിന്തുണക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ഈ എണ്ണം 113 ആയി ഉയരും.
സാധാരണ കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടുന്ന പാർട്ടിയെയാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ക്ഷണിക്കുകയും നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്ന പാർട്ടിയോട് പിന്തുണയുടെ വിവരങ്ങൾ തേടുന്നത് സാധാരണ ഭരണഘടനാപരമായ നടപടിക്രമം മാത്രമാണെന്ന് രാജ്ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുവരെ ഒരു പാർട്ടിയും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാജ്ഭവൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഡി.എം.കെ-എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ സഖ്യം വരുമോ?
ചിരവൈരികളായ ഡി.എം.കെയും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയും ടിവികെ-കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി കൈകോർത്തേക്കാമെന്നുള്ള പ്രചാരണങ്ങളും സജീവമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ തങ്ങളുടെ 107 എംഎൽഎമാരും രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് ടിവികെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും, 59 സീറ്റുകളുള്ള ഡിഎംകെയ്ക്കും 47 സീറ്റുകളുള്ള എഐഎഡിഎംകെയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് 106 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണുണ്ടാവുക. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 12 സീറ്റുകളുടെ കുറവ് അവർക്കും നേരിടേണ്ടിവരും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അവർക്ക് സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. ഡി.എം.കെ മുന്നണിയിലെ മുസ്ലിം ലീഗ്, സിപിഐ, സിപിഎം, വിസികെ എന്നിവയ്ക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകൾ വീതമുണ്ട്. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയിൽ നിന്ന് ഡി.എം.ഡി.കെയ്ക്ക് ഒരു സീറ്റും പി.എം.കെയ്ക്ക് നാല് എംഎൽഎമാരുമുണ്ട്. ഇത് അവരെ ഭൂരിപക്ഷം മറികടക്കാൻ സഹായിക്കും.