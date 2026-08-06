അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ പോളിമർ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കും; ആർബിഐ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര
മുംബൈ: കൂടുതൽ കാലം ഈടുനിൽക്കുന്ന പോളിമർ (പ്ലാസ്റ്റിക്) കറൻസി നോട്ടുകൾ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ (FY28) തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്ത് വിതരണത്തിനെത്തിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വായ്പാനയ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ആർബിഐ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്രയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
തീരുമാനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പൈലറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾ (Field trials) നിലവിൽ നടന്നുവരികയാണെന്നും കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ മുന്നോട്ടുപോയാൽ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പോളിമർ നോട്ടുകൾ വിപണിയിലിറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
10, 20 രൂപ നോട്ടുകളിൽ തുടക്കം: കൂടുതൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും വേഗത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതുമായ 10, 20 രൂപ നോട്ടുകളിലാണ് പോളിമർ സാങ്കേതികവിദ്യ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ ഈട്: സാധാരണ കടലാസ് നോട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഇരട്ടി വരെ കൂടുതൽ കാലം ഈടുനിൽക്കാൻ പോളിമർ നോട്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും. നിലവിൽ മുപ്പതോളം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോളിമർ നോട്ടുകൾ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ: വ്യാജനോട്ടുകൾ തടയുന്നതിനായി സുതാര്യമായ വിൻഡോകൾ (transparent windows), മൈക്രോ ഓപ്റ്റിക് ഹോളോഗ്രാം തുടങ്ങിയ ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോളിമർ കറൻസികൾ സഹായിക്കും.
കടലാസ് നോട്ടുകളും തുടരും: പോളിമർ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയാലും നിലവിലുള്ള കടലാസ് നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്നും അവയും ഒപ്പം പ്രചാരത്തിലുണ്ടാകുമെന്നും ആർബിഐ അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ, ജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗരീതി, ബാങ്കിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയിൽ പൈലറ്റ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പോളിമർ നോട്ടുകളുടെ വിതരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.