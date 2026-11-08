ശ്രീനാഗറിൽ നാല് സജീവ ഭീകരരെ കണ്ടെത്താൻ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചു; വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് സുരക്ഷാ സേന
Updated: Nov 8, 2026, 20:08 IST
ശ്രീനാഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ശ്രീനാഗറിൽ സജീവമായ നാല് ഭീകരരെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നതിനായി സുരക്ഷാ സേന നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വാണ്ടഡ് പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചു. ശ്രീനാഗറിലെ എം.എ. റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ചോ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികവും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരം നൽകുന്ന വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ തികച്ചും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചത്.