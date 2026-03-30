കർണാടകയിൽ അധികാരത്തർക്കം മുറുകുന്നു; സിദ്ധരാമയ്യയെയും ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെയും ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചേക്കും
Updated: Mar 30, 2026, 10:16 IST
ബെംഗളൂരു/ഡൽഹി: കർണാടക കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെയും ചർച്ചകൾക്കായി ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഭരണത്തിന്റെ രണ്ടരവർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അധികാരം കൈമാറണമെന്ന മുൻപത്തെ ധാരണ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ശിവകുമാർ പക്ഷം സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നീക്കം.
- അധികാര പങ്കിടൽ (Power Sharing): 2023-ൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ രഹസ്യ ധാരണ പ്രകാരം രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം.
- സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നിലപാട്: താൻ അഞ്ചുവർഷവും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് സിദ്ധരാമയ്യ ക്യാമ്പിന്റെ അവകാശവാദം. ഭരണം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റം ആവശ്യമില്ലെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു.
- ഹൈക്കമാൻഡ് നീക്കം: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും പാർട്ടിയിലെ ഐക്യത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ എത്രയും വേഗം തർക്കം പരിഹരിക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
- അനുകൂല സാഹചര്യം: ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബൈ-ഇലക്ഷനുകളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകണമെന്ന വികാരം ഹൈക്കമാൻഡിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ട്.