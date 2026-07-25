പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പുതിയ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായേക്കും; ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ
ന്യൂഡൽഹി: പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയെ പുതിയ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനം. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
നിലവിൽ മറ്റ് സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല കൂടി നൽകാനാണ് നീക്കം. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പുതിയ മാറ്റം. തീരുമാനം നിലവിൽ വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പുതിയ മന്ത്രാലയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കും
കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയാണം: ആർ.എസ്.എസ് കേഡറിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അമരത്തേക്ക്
ന്യൂഡൽഹി: കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തനായ നേതാവും മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖാംഗവുമായ പ്രഹ്ലാദ് വെങ്കടേഷ് ജോഷി, തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. 2004 മുതൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ ധാർവാഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോകസഭയിലെത്തിയ ജോഷി, നിലവിൽ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ, ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ, പുതിയ-പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം: ഹുബ്ബള്ളി ഇദ്ഗാഹ് മൈതാന പ്രക്ഷോഭം
1962 നവംബർ 27-ന് കർണാടകയിലെ ബിജാപൂരിൽ ജനിച്ച പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിലൂടെയാണ് (RSS) തന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.
ഇദ്ഗാഹ് മൈതാന പ്രക്ഷോഭം: 1990-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഹുബ്ബള്ളിയിലെ ഇദ്ഗാഹ് മൈതാനത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയാണ് ('രാഷ്ടധ്വജ ഹോരാട്ട സമിതി') ജോഷി ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
സേവ് കാശ്മീർ' ക്യാമ്പയിൻ: തൊണ്ണൂറുകളിൽ കാശ്മീർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.
പാർലമെന്ററി വിജയങ്ങളും സംഘടനാ ചുമതലകളും
ധാർവാഡ് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഞ്ചു തവണ പാർലമെന്റിലെത്തിയ അദ്ദേഹം, കർണാടകയിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ ഏറ്റവും പ്രബലരായ നേതാക്കളിലൊരാളായി വളർന്നു.
തുടർച്ചയായ അഞ്ച് വിജയങ്ങൾ: 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ധാർവാഡിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചു.
ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ: 2012 മുതൽ 2016 വരെ കർണാടക ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവിലാണ് ബി.എസ്. യെദിയൂരപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീണ്ടും പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.
മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖ ചുമതലകൾ
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കാലയളവ്
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വഹിച്ച പദവികൾ / വകുപ്പുകൾ
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2019 – 2024 (മോദി 2.0)
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പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി, കൽക്കരി മന്ത്രി, ഗനി മന്ത്രി
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2024 – നിലവിൽ (മോദി 3.0)
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ഉപഭോക്തൃകാര്യ, ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ മന്ത്രി, പുതിയ-പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രി
പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ:
രാജ്യത്തെ 80 കോടിയോളം വരുന്ന ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല നൽകിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.— പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി
തന്റെ കഠിനാധ്വാനവും സംഘടനാ മികവും കൊണ്ട് കർണാടകയിലെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമായി മാറാൻ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- പാർലമെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്: പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ സുപ്രധാന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ബില്ലുകളും സഭയിൽ പാസാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
- കൽക്കരി-ഗനി മേഖല പരിഷ്കരണങ്ങൾ: കൽക്കരി മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം, ഉൽപ്പാദന വർദ്ധനവ് എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
- പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ദൗത്യം: ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ മിഷൻ, 'പി.എം സൂര്യ ഘർ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നു.