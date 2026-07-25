പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പുതിയ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായേക്കും; ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ

By  Metro Desk Jul 25, 2026, 20:32 IST
പ്രഗ്ലാദ് ജോഷി

ന്യൂഡൽഹി:  പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയെ പുതിയ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനം. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

​നിലവിൽ മറ്റ് സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല കൂടി നൽകാനാണ് നീക്കം. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പുതിയ മാറ്റം. തീരുമാനം നിലവിൽ വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പുതിയ മന്ത്രാലയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കും

കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയാണം: ആർ.എസ്.എസ് കേഡറിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അമരത്തേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തനായ നേതാവും മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖാംഗവുമായ പ്രഹ്ലാദ് വെങ്കടേഷ് ജോഷി, തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. 2004 മുതൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ ധാർവാഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോകസഭയിലെത്തിയ ജോഷി, നിലവിൽ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ, ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ, പുതിയ-പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്നു.

​രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം: ഹുബ്ബള്ളി ഇദ്ഗാഹ് മൈതാന പ്രക്ഷോഭം

​1962 നവംബർ 27-ന് കർണാടകയിലെ ബിജാപൂരിൽ ജനിച്ച പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിലൂടെയാണ് (RSS) തന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

ഇദ്ഗാഹ് മൈതാന പ്രക്ഷോഭം: 1990-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഹുബ്ബള്ളിയിലെ ഇദ്ഗാഹ് മൈതാനത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയാണ് ('രാഷ്ടധ്വജ ഹോരാട്ട സമിതി') ജോഷി ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

സേവ് കാശ്മീർ' ക്യാമ്പയിൻ: തൊണ്ണൂറുകളിൽ കാശ്മീർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

പാർലമെന്ററി വിജയങ്ങളും സംഘടനാ ചുമതലകളും

​ധാർവാഡ് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഞ്ചു തവണ പാർലമെന്റിലെത്തിയ അദ്ദേഹം, കർണാടകയിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ ഏറ്റവും പ്രബലരായ നേതാക്കളിലൊരാളായി വളർന്നു.

തുടർച്ചയായ അഞ്ച് വിജയങ്ങൾ: 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ധാർവാഡിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചു.

ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ: 2012 മുതൽ 2016 വരെ കർണാടക ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവിലാണ് ബി.എസ്. യെദിയൂരപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീണ്ടും പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.

​മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖ ചുമതലകൾ

കാലയളവ്

വഹിച്ച പദവികൾ / വകുപ്പുകൾ

2019 – 2024 (മോദി 2.0)

പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി, കൽക്കരി മന്ത്രി, ഗനി മന്ത്രി

2024 – നിലവിൽ (മോദി 3.0)

ഉപഭോക്തൃകാര്യ, ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ മന്ത്രി, പുതിയ-പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രി

പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ:

രാജ്യത്തെ 80 കോടിയോളം വരുന്ന ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല നൽകിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി

​തന്റെ കഠിനാധ്വാനവും സംഘടനാ മികവും കൊണ്ട് കർണാടകയിലെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമായി മാറാൻ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  1. പാർലമെന്ററി മാനേജ്‌മെന്റ്: പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ സുപ്രധാന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ബില്ലുകളും സഭയിൽ പാസാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
  2. കൽക്കരി-ഗനി മേഖല പരിഷ്കരണങ്ങൾ: കൽക്കരി മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം, ഉൽപ്പാദന വർദ്ധനവ് എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
  3. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ദൗത്യം: ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ മിഷൻ, 'പി.എം സൂര്യ ഘർ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

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