ബിഹാറിൽ ബിജെപി കോട്ട തകർത്ത് പ്രശാന്ത് കിഷോർ; ബങ്കിപ്പൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്ര വിജയം

By  Metro Desk Aug 3, 2026, 19:48 IST
പ്രശാന്ത് കിഷോർ

ബിഹാറിലെ ബങ്കിപ്പൂർ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ ഉറച്ച കോട്ട തകർത്ത് ജന സൂരാജ് പാർട്ടി (JSP) അധ്യക്ഷൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം. 1995 മുതൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ബിജെപി കൈവശം വച്ചിരുന്ന മണ്ഡലത്തിലാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത്.

​ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി നീരജ് കുമാർ സിൻഹയെ 19,324 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മത്സരത്തിൽ ആർജെഡി സ്ഥാനാർത്ഥി രേഖാ കുമാരി ഗുപ്ത മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. പ്രമുഖ ബിജെപി നേതാവ് നിതിൻ നബീൻ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതോടെയാണ് ബങ്കിപ്പൂരിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത്.

​തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനിൽ നിന്ന് ജനകീയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിലേക്ക് മാറിയ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന സൂരാജ് പാർട്ടിയുടെയും ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമാണിത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

വിവരണം

വിശദാംശങ്ങൾ

മണ്ഡലം

ബങ്കിപ്പൂർ (ബിഹാർ)

വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി

പ്രശാന്ത് കിഷോർ (ജന സൂരാജ് പാർട്ടി - 64,151 വോട്ടുകൾ)

രണ്ടാം സ്ഥാനം

നീരജ് കുമാർ സിൻഹ (ബിജെപി - 44,827 വോട്ടുകൾ)

മൂന്നാം സ്ഥാനം

രേഖാ കുമാരി ഗുപ്ത (ആർജെഡി - 14,273 വോട്ടുകൾ)

വിജയ ഭൂരിപക്ഷം

19,324 വോട്ടുകൾ

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