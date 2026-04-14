വെറും ഒരു രൂപയ്ക്ക് പ്രീപെയ്ഡ് കണക്ഷൻ; ഓഫറുമായി ബിഎസ്എൻഎൽ
ന്യൂഡൽഹി: ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഫ്രീഡം ഓഫറുമായി ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് (ബിഎസ്എൻഎൽ). വെറും ഒരു രൂപയ്ക്ക് പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈൽ കണക്ഷൻ നേടാമെന്നതാണ് ഈ പ്രമോഷണൽ ഓഫറിന്റെ സവിശേഷത. 30 ദിവസ കാലാവധിയിൽ ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകൾ, പ്രതിദിനം 2ജിബി ഐ-സ്പീഡ് ഡാറ്റ (പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ 40 kbps വേഗതയിൽ അൺലിമിറ്റഡ്), ദിവസേന 100 എസ്എംഎസ് എന്നിവയാണ് ഏപ്രിൽ 30 വരെ മാത്രമുള്ള ഓഫറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിം കാർഡ് സൗജന്യമാണ്.
പുതിയ മൊബൈൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്കും മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ നിന്ന് ബിഎസ്എൻഎല്ലിലേക്ക് മാറുന്നവർക്കും (എംഎൻപി) ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
സ്വദേശീയമായ 4ജി സാങ്കേതിക വിദ്യ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ബിഎസ്എൻഎല്ലിലേക്ക് മാറാൻ PORT<സ്പേസ്>മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന രീതിയിൽ 1900 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ്എംഎസ് അയയ്ക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെന്ററുകളെ സമീപിക്കുക.