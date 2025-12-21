വിബി ജി റാം ജി ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം; നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് (MGNREGA) പകരമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന വിബി ജി റാം ജി (വികസിത് ഭാരത് - ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ - ഗ്രാമീൺ) ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം. രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതോടെ ബില്ല് നിയമമായി മാറി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ബില്ല്, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നിയമമായത്.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ:
- പേര് മാറ്റം: ഇനി മുതൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 'വികസിത് ഭാരത് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ' (VB-G RAM G) എന്നറിയപ്പെടും. പദ്ധതിയിൽ നിന്നും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
- തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ: നിലവിലെ 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നത് പുതിയ നിയമപ്രകാരം 125 ദിവസമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
- സാമ്പത്തിക വിഹിതം: കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫണ്ട് വിഹിതം 60:40 എന്ന അനുപാതത്തിലേക്ക് മാറും. ഇത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തുമെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.
പ്രതിഷേധവും ആശങ്കയും:
പദ്ധതിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നതിലൂടെ ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങളെയും വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണസംവിധാനത്തെയും കേന്ദ്രം അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. ഫണ്ട് വിഹിതത്തിലെ മാറ്റം മൂലം കേരളത്തിന് മാത്രം വർഷം 3,500 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.
അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനും പദ്ധതി കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാനുമാണ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നീക്കം.