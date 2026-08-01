ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിരുദ്ധ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചു; ഇനി രാജ്യത്ത് കടുത്ത നിയമം
ന്യൂഡൽഹി : രാജ്യത്തെ പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും ക്രമക്കേടുകളും തടയുന്നതിനായുള്ള ഭേദഗതി ബില്ലിന് (Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill, 2026) രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു അംഗീകാരം നൽകി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയ ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതോടെ നിയമം നിലവിൽ വന്നു. നീറ്റ് (NEET) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരപരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ആരോപണങ്ങളെയും രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയർന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. പരീക്ഷാ മാഫിയകളെ അടിച്ചമർത്താനും പൊതുപരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും വീണ്ടെടുക്കാനുമാണ് ഈ കർശന നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പുതിയ നിയമഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തുന്നവർക്കും പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെയുള്ള തടവുശിക്ഷ 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ പിഴത്തുക 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ ആസൂത്രിത കുറ്റകൃത്യമായി നടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 7 വർഷം തടവും 10 കോടി രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയുമാണ് ഭേദഗതിയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന സേവനദാതാക്കളായ കമ്പനികൾ ക്രമക്കേടിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ 5 കോടി രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കാനും, ഇത്തരം കേസുകളിൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണവും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണയും പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രത്യേക ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാനും പുതിയ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.