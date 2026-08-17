ബിജെപിയുടെ പുതിയ ദേശീയ ഭാരവാഹികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആശംസകൾ
ന്യൂഡൽഹി: ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (ബിജെപി) പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ ഭാരവാഹികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസകൾ നേർന്നു. അനുഭവസമ്പത്തും ഊർജ്ജസ്വലതയും ജനകീയ അടിത്തറയും സമന്വയിക്കുന്ന മികച്ചൊരു സംഘമാണ് ഇതെന്നും, പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പൊതുസേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഈ സംഘത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു.
ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ ടീം. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളായ കെ. സുരേന്ദ്രൻ, അനിൽ ആന്റണി എന്നിവരെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ സംഘം രാജ്യസേവനത്തിലും പാർട്ടി സംഘടന വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലും മുന്നിട്ടിറങ്ങുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ദേശീയ ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടികയിലെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളുടെ ചുമതലകളും താഴെ നൽകുന്നു:
പ്രധാന ദേശീയ ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക
ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ (National Vice Presidents): വസുന്ധര രാജെ സിന്ധ്യ, രാം മാധവ്, ബൈജയന്ത് പാണ്ഡ, ഡി. പുരന്ദേശ്വരി, തിരുത്ത് സിംഗ് റാവത്ത്, മൻപ്രീത് സിംഗ് ബാദൽ, രേഖാ വർമ്മ, വർഷാബെൻ ദോഷി, ഡോ. ഭാരതി പ്രവീൺ പവാർ, ലാൽ സിംഗ് ആര്യ തുടങ്ങിയവർ.
ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ (National General Secretaries): സ്മൃതി ഇറാനി, വിനോദ് താവ്ഡെ, സുനിൽ ബൻസാൽ, ബിപ്ലബ് കുമാർ ദേബ്, ഡോ. സതീഷ് പൂനിയ, ഗജേന്ദ്ര പട്ടേൽ, ഹരീഷ് ദ്വിവേദി, സഞ്ജയ് ഭാട്ടിയ.
സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി: ബി.എൽ. സന്തോഷ്.
ട്രഷറർ: പീയൂഷ് ഗോയൽ.
ജോയിന്റ് ട്രഷറർ: രാജേഷ് മംഗൾ.
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളുടെ ചുമതലകൾ
ദേശീയ ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ദേശീയ സെക്രട്ടറി (National Secretary) സ്ഥാനങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്:
കെ. സുരേന്ദ്രൻ (ദേശീയ സെക്രട്ടറി): മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായ കെ. സുരേന്ദ്രന് ദേശീയ സംഘടനാ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ദേശീയ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഘടനാ വളർച്ചയിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏകോപനത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയാകും.
അനിൽ ആന്റണി (ദേശീയ സെക്രട്ടറി): അനിൽ ആന്റണിയെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി നിലനിർത്തുകയും കൂടുതൽ സംഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഐടി-ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഏകോപനത്തിൽ അനിൽ ആന്റണി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
വി. മുരളീധരൻ, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ, മുൻ മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്നിവർ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ (National Executive) തുടരുന്നു.