ഭരണപരിഷ്കാരം ലക്ഷ്യം: കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിർണായക യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഭരണസംവിധാനങ്ങളിൽ വൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് എല്ലാ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും വകുപ്പുകളിലെയും സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിർണായക യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഈ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നയരൂപീകരണങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് അവലോകനം ചെയ്യും.
ഭരണപരമായ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക (Ease of Living), ഒപ്പം രാജ്യത്തെ ബിസിനസ്സ് സാഹചര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുക (Ease of Doing Business) എന്നിവയാണ് യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ട. 2047-ഓടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കുക (Viksit Bharat) എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള റോഡ്മാപ്പ് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. കൂടാതെ, ഭരണരംഗത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI), ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി വിലയിരുത്തും.
വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർ തങ്ങളുടെ വകുപ്പുകളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പുരോഗതി യോഗത്തിൽ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കും. സർക്കാർ പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനും ഫയലുകൾ വെച്ചുതാമസിപ്പിക്കാതെ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.