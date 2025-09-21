സ്വയംപര്യാപ്ത ഭാരതം: പുതിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. പുതിയ ജിഎസ്ടി (ചരക്കു സേവന നികുതി) നിരക്കുകൾ നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസംഗം. പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ലെങ്കിലും, പുതിയ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
പുതിയ ജിഎസ്ടി ഘടനയിൽ നിലവിലുള്ള നാല് സ്ലാബുകൾക്ക് പകരം രണ്ട് സ്ലാബുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. 12 ശതമാനം, 28 ശതമാനം നികുതി സ്ലാബുകൾ ഒഴിവാക്കി 5 ശതമാനം, 18 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലാബുകൾ മാത്രം നിലനിർത്തും. ഇത് സാധാരണക്കാർക്കും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.
ഇന്നലെ ഗുജറാത്തിലെ ഭാവ്നഗറിൽ 34,200 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം. രാജ്യത്തെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ സംസാരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.