പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനം ജൂലൈ 6 മുതൽ; ഇന്തോനേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജൂലൈ 6 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ മൂന്ന് ഇന്തോ-പസഫിക് രാജ്യങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തും. ഇന്തോനേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്നത്. ആറുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ സന്ദർശനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനവും സാമ്പത്തികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ജൂലൈ 6 മുതൽ 8 വരെയാണ് പര്യടനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്തോനേഷ്യ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രബോവോ സുബിയാന്തോയുമായി അദ്ദേഹം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. ജക്കാർത്തയിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾക്ക് പുറമേ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ യോഗ്യകർത്തയിലെ പ്രംബാനൻ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയവും അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കും.
തുടർന്ന് ജൂലൈ 8 മുതൽ 10 വരെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, ഓസീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബനീസുമായി മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
പര്യടനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായി ജൂലൈ 10, 11 തീയതികളിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ഓക്ലൻഡ് സന്ദർശിക്കും. കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ന്യൂസിലാൻഡിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനമാണിത്. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.