പ്രമുഖ ബി.ജെ.പി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുമായ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര
ഉജ്ജ്വല പദ്ധതി മുതൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വരെ; ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലെ (BJP) നിർണ്ണായക സംഘാടകനും മുൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയാണംഉജ്ജ്വല പദ്ധതി മുതൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വരെ; ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലെ (BJP) നിർണ്ണായക സംഘാടകനും മുൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയാണം
ആദ്യകാല ജീവിതവും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയവും
1969 ജൂൺ 26-ന് ഒഡീഷയിലെ അങ്കുലിലാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ജനിച്ചത്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ദേബേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ മകനായ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചു.
എ.ബി.വി.പി (ABVP): 1983-ൽ അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിലൂടെയാണ് (ABVP) സംഘടനാരംഗത്ത് സജീവമായത്. താൽച്ചർ കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായും തുടർന്ന് എ.ബി.വി.പി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു.
യുവമോർച്ച: 2004 മുതല് 2006 വരെ ബി.ജെ.പിയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ചയുടെ (BJYM) ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
സഭകളിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവും സംഘാടനവും
സംഘടനാപാടവത്താൽ ശ്രദ്ധേയനായ അദ്ദേഹം ഒഡീഷയിലെയും ദേശീയതലത്തിലെയും ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രധാന തന്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളായി മാറി.
നിയമസഭയിലും ലോക്സഭയിലും: 2000-ൽ ഒഡീഷയിലെ പല്ലഹാര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2004-ൽ ദിയോഗഢ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പതിനാലാം ലോക്സഭയിലെത്തി. 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒഡീഷയിലെ സമ്പൽപൂരിൽ നിന്നും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചു.
രാജ്യസഭാംഗം: ബീഹാർ (2012–2018), മധ്യപ്രദേശ് (2018–2024) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.
പാർട്ടി ചുമതലകൾ: ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ബിഹാർ, കർണാടക, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലക്കാരനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്രമന്ത്രി പദവികളിലെ നിർണ്ണായക പങ്കാളിത്തം
നരേന്ദ്ര മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വകുപ്പുകളുടെയും ചുമതല ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്:
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വകുപ്പ്
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കാലയളവ്
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പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ / ചുമതലകൾ
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പെട്രോളിയം & പ്രകൃതിവാതകം
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2014 – 2021
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ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ എൽ.പി.ജി കണക്ഷൻ നൽകിയ 'പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന', 'പഹൽ' (PAHAL) പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പിലാക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകി.
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നൈപുണ്യ വികസനം
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2017 – 2024
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യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന 'സ്കിൽ ഇന്ത്യ' (Skill India) ദൗത്യത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം.
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ഉരുക്ക് വകുപ്പ്
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2019 – 2021
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രാജ്യത്തെ
ചുരുക്കത്തിൽ
ഒഡീഷയിലെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടങ്ങി ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്കും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളിലേക്കും ഉയർന്ന ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ, മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളിലും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച പ്രമുഖ നേതാക്കളിലൊരാളാണ്.
രാജിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ
നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ: നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും ഉയർന്നുവന്നതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.
സിബിഐ അന്വേഷണവും പ്രതിഷേധങ്ങളും: അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിടുകയും ജൂണിൽ പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിലും, പരീക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയും മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും വീഴ്ചകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യമെമ്പാടും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും തെരുവിലിറങ്ങി.
രാജ്യത്തെ യുവജനതയുടെ ഭാവി ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ അകപ്പെടരുത്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി താൻ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് രാജി സമർപ്പിക്കുന്നു. — ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ
ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രക്ഷോഭം: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന പ്രധാന ആവശ്യവുമായി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഉപവാസ സമരങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.
ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം: പ്രക്ഷോഭങ്ങളും തർക്കങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തെയും ഭാവിയെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാനാണ് താൻ പദവി ഒഴിഞ്ഞതെന്ന് രാജിക്ക് ശേഷം ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ വ്യക്തമാക്കി.