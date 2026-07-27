നീറ്റ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിനെതിരായ പ്രതിഷേധവും പോലീസ് നടപടിയും: രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം; സഭ 2 മണി വരെ പിരിഞ്ഞു
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ ജന്തർ മന്തറിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ നിർത്തിവച്ചു.
നീറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ലാത്തിച്ചാർജും കണ്ണീർവാതകവും പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചതായി കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ ആരോപിച്ചു. റൂൾ 267 പ്രകാരം സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉടനടി ചർച്ച വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നോട്ടീസ് നൽകി.
സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ആരാണ് ഉത്തരവിട്ടതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിൽ മറുപടി നൽകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെല്ലറ്റ് പ്രയോഗത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയായതായും വ്യാജ വേഷത്തിലെത്തിയവർ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ആക്രമിച്ചതായും നോട്ടീസിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പെപ്പർ പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി കൂടുതൽ കർശനമായ നിയമം ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് പാർലമെന്റിൽ വിഷയം വീണ്ടും ചൂടുപിടിക്കുന്നത്.