'ഹിജാബ് നിരോധനം പിൻവലിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം'; കോളജിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാവി ഷോളുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് ശ്രീറാം സേന
ബെംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹിജാബ് നിരോധനം സർക്കാർ പിൻവലിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോളജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാവി ഷോളുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് ശ്രീറാം സേന. ക്യാമ്പസുകളിൽ വീണ്ടും ഹിജാബ് അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംഘടനയുടെ ഈ നീക്കം.
കോളജുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഹിന്ദു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാവി ഷോളുകൾ നൽകിയത്. ഹിജാബ് ധരിച്ച് എത്തുന്നവർക്ക് തുല്യമായി തങ്ങളും ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ കാവി ഷോൾ ധരിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ.
"വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമമായിരിക്കണം. ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം പ്രത്യേക ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് ക്യാമ്പസുകളിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കും." - ശ്രീറാം സേന ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. ഇതോടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ വീണ്ടും ഹിജാബ്-കാവി ഷോൾ വിവാദം പുകയുകയാണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കോളജ് അധികൃതരും പോലീസും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.