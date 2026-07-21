പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെ പ്രതിഷേധം: രാഷ്‌ട്രീയ ലക്ഷ്യമെന്ന് ബിജെപി; ജന ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനെന്ന് ആരോപണം

By  Metro Desk Jul 21, 2026, 17:41 IST
ഡൽഹി സമരം

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണെന്ന് ബിജെപി. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനുവേണ്ടി കോൺഗ്രസ് നാടകം കളിക്കുകയാണെന്നും രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ജന ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു.

​പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് പിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയത്. ജനക്ഷേമകരമായ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടാനും മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരം സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിയമപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ക്രമസമാധാനവും കാറ്റിൽപ്പറത്തി നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും പാർട്ടി വക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

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