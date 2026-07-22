പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെ പ്രതിഷേധം ‘അരാജകത്വത്തിന്റെ ചിഹ്നം’: രാഹുൽ ഗാന്ധി വാക്കുമാറ്റിയെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ; ബി.ജെ.പി വിമർശനം
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉപരോധ സമരം രാഷ്ട്രീയ പോരിന് വഴിവെച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധം "അരാജകത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ന്" ബി.ജെ.പി കുറ്റപ്പെടുത്തി. പരീക്ഷാ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ച് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെങ്കിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ആദ്യം സമ്മതിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, പിന്നീട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് വാക്കുമാറ്റിയതായി സർക്കാരിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് ആരോപിച്ചു.
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ധർണയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചത്. തുടർന്ന് ദൽഹി പൊലീസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, അഖിലേഷ് യാദവ്, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നീക്കി.
അതേസമയം, വിദ്യാർഥികളെ പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരോപിച്ചപ്പോൾ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണവും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മറുപടിയുമാണ് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു.