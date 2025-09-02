മലയാള സിനിമ 'ലോകാഃ ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര'ക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധം; ബെംഗളൂരുവിലെ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ആരോപണം
Sep 2, 2025, 21:55 IST
ബെംഗളൂരു: ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച്, ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ലോകാഃ ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര' എന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ചില സംഭാഷണങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ പ്രതിഷേധം. ബെംഗളൂരുവിലെ സ്ത്രീകളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചില ഡയലോഗുകളാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്.
നഗരത്തെ പാർട്ടികളുടെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കേന്ദ്രമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്നും സിനിമയ്ക്കെതിരെ ആരോപണമുണ്ട്.
പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ക്ഷമാപണവുമായി രംഗത്തെത്തി. തങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരുടെയും വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, വിവാദമായ സംഭാഷണം സിനിമയിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും അവർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
കർണാടകയിലെ ഒരു കന്നഡ ആക്ടിവിസ്റ്റായ രൂപേഷ് രാജണ്ണ സിനിമയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തുകയും, ബെംഗളൂരു സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചതിന് അണിയറപ്രവർത്തകർ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് സിസിബി (ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്) സോഷ്യൽ മീഡിയ മോണിറ്ററിംഗ് സെൽ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ബെംഗളൂരു പോലീസ് കമ്മീഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിംഗ് അറിയിച്ചു. എന്തെങ്കിലും നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തെ, സിനിമ 'ഹിന്ദു വിരുദ്ധ പ്രചാരണം' നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. 'ലോകാഃ ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര'യിൽ നായികയായ ചന്ദ്രയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കല്യാണി പ്രിയദർശനാണ്. ബെംഗളൂരുവിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന വിവാദം മലയാള സിനിമക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.