പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധക്കൊടുങ്കാറ്റ്: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടും അയോധ്യ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പും ഉന്നയിച്ച് സഭ സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം

By  Metro Desk Jul 21, 2026, 09:37 IST
പാർലമെൻ്റ്

ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയതലത്തിൽ വൻ വിവാദമായ നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടും അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണ ഫണ്ടിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും വീണ്ടും സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് പാർലമെന്റ് നടപടികൾ സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ (INDIA) സഖ്യത്തിന്റെ നീക്കം. സഭ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ.

​വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ നോട്ടീസുകൾ തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് ഇരുസഭകളിലും കടുത്ത ബഹളമാണ് ഉയർന്നത്. ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി സഭയുടെ നടുക്കളത്തിലിറങ്ങി.

​വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയ പരീക്ഷാ ചോർച്ചയിലും അയോധ്യയിലെ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിലും കൃത്യമായ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയുടെ തീരുമാനം. സഭാ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ കക്ഷിനേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തേക്കും.

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