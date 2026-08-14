പ്രതിഷേധം ശക്തം: ചെന്നൈയിൽ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം കോർപ്പറേഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു
ചെന്നൈ: പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായ എതിർപ്പും പരാതികളും ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന്, വസ്തുനികുതി പുനർനിർണയിക്കാനുള്ള (Property Tax Reassessment) തീരുമാനം ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ (GCC) താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച നികുതി നിരക്കുകൾ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തോടെ പിൻവലിച്ചതായും, പഴയ നിരക്കിലേക്ക് തന്നെ നികുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ ജി.എസ്. സമീരൻ അറിയിച്ചു.
നികുതി പുനർനിർണയത്തെത്തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ നിരവധി റെസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് നികുതി തുകയിൽ വലിയ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ നോട്ടീസുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. പല പ്രദേശങ്ങളിലും നികുതി തുക രണ്ടും മൂന്നും ഇരട്ടിയായി ഉയർന്നതാണ് ജനരോഷത്തിന് കാരണമായത്. മുന്നറിയിപ്പോ കൗൺസിൽ ചർച്ചകളോ ഇല്ലാതെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഈ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോയതെന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് നിരവധി ഹർജികളും പരാതികളും ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ അടിയന്തര നടപടി.