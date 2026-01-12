പിഎസ്എൽവി-സി 62 കുതിച്ചുയർന്നു; 16 ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക്

By MJ DeskJan 12, 2026, 10:45 IST
pslv

ഐഎസ്ആർഒയുടെ പിഎസ്എൽവി-സി 62 റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു. ഭൗമനിരീക്ഷണത്തിനായുള്ള അന്വേഷ അടക്കം 16 ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്‌പേസ് സെന്ററിലെ ഒന്നാം വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.17നാണ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത്

ഭൗമോപരിതലത്തെ സൂക്ഷ്മായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇഒഎസ്-എൻ 1 (അന്വേഷ)യാണ് ദൗത്യത്തിലെ പ്രധാന ഉപഗ്രഹം. അന്വേഷയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ഡിആർഡിഒ ഉപയോഗിക്കും. 

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവയാണ് ബാക്കി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ. സ്പാനിഷ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ റീ എൻട്രി ക്യാപ്‌സ്യൂളും വിക്ഷേപണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like