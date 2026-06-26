പൂനെ കൊലപാതകം: 'മാസ്റ്റർമൈൻഡ്' സിയ തന്നെ; പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രതികൾ; തെറ്റുകാരിയെങ്കിൽ മകളെ തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ
നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിൽ മകൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് നിയമം നൽകുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കണമെന്ന് സിയയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
"അവൾ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അവളെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം. ഒരു അമ്മയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. തെറ്റ് ചെയ്തത് ആരായാലും, അത് എന്റെ മകളായാലും കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ അനുഭവിക്കണം."
— സിയയുടെ മാതാവ്
മകളുടെ ക്രൂരതയെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സിയയുടെ പിതാവ് പ്രവീൺ ഗോയൽ നിലവിൽ പൂനെയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. തനിക്കും സമാനമായ നിലപാടാണുള്ളതെന്നും കുറ്റവാളികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്ന് പ്രതികരിച്ചു.
തകർത്തത് കോടികളുടെ വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങൾ
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ 'സക്സസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ' ഡയറക്ടറായ കേതൻ അഗർവാളുമായി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു സിയയുടെ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞത്. വരും മാസങ്ങളിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിട്ട് നടത്താനിരുന്ന വിവാഹത്തിനായി രണ്ട് സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾ വരെ കുടുംബം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചേതനുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന സിയയ്ക്ക് ഈ വിവാഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചതെങ്കിലും കേതനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഇവർ ആസൂത്രിതമായി നീങ്ങുകയായിരുന്നു.
കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച വഴിത്തിരിവുകൾ
2,000-ത്തിലധികം ഫോൺ കോളുകൾ: കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടെ സിയയും കാമുകൻ ചേതനും തമ്മിൽ 238 മണിക്കൂറിലധികം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി.
പാസ്പോർട്ട് നശിപ്പിച്ചു: പ്രീ-വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ടിനായി ബാലിയിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന കേതന്റെ പാസ്പോർട്ട് യാത്രാമധ്യേ സിയ മോഷ്ടിച്ച് ശുചിമുറിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്ര മുടക്കി.
പരാജയപ്പെട്ട ആദ്യ ശ്രമം: ജൂൺ 14-ന് ഇതേ കോട്ടയിൽ വെച്ച് കേതനെ തള്ളിയിടാൻ സിയ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേതൻ ഒരു ചെടിയിൽ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അന്ന് പാമ്പ് വന്നതാണെന്ന് വ്യാജ ഭീതി പരത്തിയാണ് സിയ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
ഒടുവിൽ ജൂൺ 18-ന് സിയയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന കേതനെ വീണ്ടും ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലെത്തിക്കുകയും, മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്ന കാമുകൻ ചേതൻ കേതനെ 400 അടി താഴെയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. കേസിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പ്രതികളെ ജൂൺ 29 വരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്.