പാചകക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതി: പഞ്ചാബ് കിങ്സ് താരം ശശാങ്ക് സിംഗിനും മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പിതാവിനുമെതിരെ എഫ്ഐആർ
ഭോപ്പാൽ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (IPL) പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ (Punjab Kings) പ്രമുഖ ബാറ്ററായ ശശാങ്ക് സിംഗിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനുമെതിരെ ഭോപ്പാലിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചതായും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടതായും വീട്ടിലെ പാചകക്കാരനായി എത്തിയ വിപേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഭോപ്പാലിലെ രതിബാഡ് പോലീസ് എഫ്ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ശശാങ്ക് സിംഗിന്റെ പിതാവും മുൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിജിപിയുമായ ശൈലേഷ് സിംഗ്, ഇവരുടെ ഡ്രൈവർ മിശ്ര എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ.
എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് ശശാങ്ക് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി.
പരാതിക്കാരന്റെ ആരോപണം
ജൂൺ 25-നാണ് വിപേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ശശാങ്കിന്റെ ഭോപ്പാലിലെ ബംഗ്ലാവിൽ പാചകക്കാരനായി ജോലിക്ക് ചേർന്നത്. എന്നാൽ ജോലിയിൽ ചേർന്നത് മുതൽ വീട്ടുകാർ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ഫോൺ പിടിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇയാൾ ആരോപിക്കുന്നു. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ തിരികെ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും, പേടിച്ച് മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചപ്പോൾ വാതിൽ തല്ലിപ്പൊളിച്ച് ശശാങ്കും പിതാവും ഡ്രൈവറും ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു എന്നുമാണ് വിപേന്ദ്രന്റെ പരാതി. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) മർദ്ദനം, അസഭ്യം പറയൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ശശാങ്ക് സിംഗിന്റെ പ്രതികരണം
തനിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ ശശാങ്ക് സിംഗ്, പരാതിക്കാരൻ 'ഇരവാദം' (Victim Card) ഇറക്കുകയാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചു.
"അയാൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പാചകക്കാരൻ ആയിരുന്നില്ല. പാചകം ചെയ്യാനൊന്നും അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിലുപരിയായി, വീടിനകത്തെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും മൊബൈലിൽ പകർത്തുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്താനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അയാൾ എത്തിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു." എന്ന് ശശാങ്ക് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ANI-യോട് പറഞ്ഞു.
ഫോണിലെ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചെന്നും, ജീവകാരുണ്യപരമായ പരിഗണന നൽകിയാണ് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ശശാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തന്നെ അറിയുന്ന ആർക്കും താൻ ആരെയും മർദ്ദിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുമെന്നും തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പേര് ചീത്തയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വ്യാജ പരാതിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പരാതിക്കാരനെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ സംഭവത്തിലെ സത്യാവസ്ഥ വ്യക്തമാകൂ എന്നും ഭോപ്പാൽ പോലീസ് അറിയിച്ചു.