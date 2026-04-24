'പഞ്ചാബ് വഞ്ചകരെ മറക്കില്ല'; രാഘവ് ചദ്ദയുടെ രാജിക്ക് പിന്നിൽ ബിജെപിയുടെ 'ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്' എന്ന് സഞ്ജയ് സിംഗ്
Apr 24, 2026, 18:15 IST
ന്യൂഡൽഹി: ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവായ രാഘവ് ചദ്ദ പാർട്ടി വിട്ടതിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങളുമായി എഎപി എംപി സഞ്ജയ് സിംഗ്. ബിജെപിയുടെ 'ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്' ആണ് ഈ കൂടുമാറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ വഞ്ചകരെ ഒരിക്കലും മാപ്പില്ലെന്നും, അധികാരവും പണവും ഉപയോഗിച്ച് ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സഞ്ജയ് സിംഗ് പറഞ്ഞു.
പ്രധാന വശങ്ങൾ:
"അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തിയും പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുമാണ് ബിജെപി നേതാക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇത് ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്."
— സഞ്ജയ് സിംഗ്
- ബിജെപിക്കെതിരെ ആരോപണം: പാർട്ടികളെ പിളർത്തുന്ന ബിജെപി തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ രാജിയെന്ന് എഎപി നേതൃത്വം കരുതുന്നു.
- പഞ്ചാബ് രാഷ്ട്രീയം: എഎപിയുടെ നിർണ്ണായക ശക്തിയായ പഞ്ചാബിൽ ഈ നീക്കം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
- സഞ്ജയ് സിംഗിന്റെ പ്രതികരണം: "ചരിത്രം വഞ്ചകരെ ഓർത്തുവെക്കും, പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ ഇതിന് മറുപടി നൽകും" എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.