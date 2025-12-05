പുടിന് ഗംഭീര സ്വീകരണം; രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ട്രൈ-സർവീസസ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ: നിർണായക ചർച്ചകൾ ഇന്ന്
റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിന് വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ മുന്നിൽ ഊഷ്മളമായ ഔപചാരിക സ്വീകരണവും ത്രി-സർവീസസ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറും നൽകി. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്.
ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയ ഗാനങ്ങൾ മുഴങ്ങിയ ശേഷം, പുടിൻ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ പരിശോധിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനായാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ചടങ്ങിലെ പ്രമുഖർ
വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ, ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വി.കെ. സക്സേന, സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ എന്നിവരും മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രപതി മുർമുവും പ്രസിഡൻ്റ് പുടിനും തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തി. റഷ്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആന്ദ്രേ ബെലൂസോവ്, ക്രൈംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ച് മോദിയുടെ സ്വീകരണം
നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രസിഡൻ്റ് പുടിനും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും.
പ്രസിഡൻ്റ് പുടിൻ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. എയർപോർട്ട് ടാർമാക്കിൽ വെച്ച് ഊഷ്മളമായ ആലിംഗനത്തോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പുടിനെ സ്വീകരിച്ചത്.
ഇന്ത്യ-റഷ്യ സൗഹൃദം "കാലം തെളിയിച്ചതാണ്" എന്ന് എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചു. നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം റഷ്യൻ നേതാവിനെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. "എൻ്റെ സുഹൃത്ത്, പ്രസിഡൻ്റ് പുടിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്... ഇന്ത്യ-റഷ്യ സൗഹൃദം കാലം തെളിയിച്ചതാണ്, അത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്," മോദി പറഞ്ഞു.
വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുവരും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലോക് കല്യാൺ മാർഗ് വസതിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. അവിടെ വെച്ച് മോദി ഭഗവദ് ഗീതയുടെ ഒരു പതിപ്പ് പുടിന് സമ്മാനിച്ചു.
സന്ദർശനത്തിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ
സന്ദർശനത്തിനിടെ, പുടിൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി ചേർന്നുള്ള 23-ാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. കൂടാതെ, ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബിസിനസ് ഫോറത്തിലും അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കും. RT ചാനലിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രക്ഷേപണവും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രാഷ്ട്രപതി മുർമു ഒരുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിരുന്ന് (State Banquet) ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുടിൻ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.