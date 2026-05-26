ഡൽഹിയിൽ ക്വാഡ് കൂട്ടായ്മ; സമുദ്ര സുരക്ഷയ്ക്കും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകി നാല് രാജ്യങ്ങൾ
May 26, 2026, 13:21 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം, ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ച (GDP), സമുദ്ര നിരീക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ക്വാഡ് (Quad) വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ. ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ എന്നീ നാല് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ 'ക്വാഡ്' വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുള്ളത്.
ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കർ, യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെന്നി വോങ്, ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തോഷിമിറ്റ്സു മൊട്ടേഗി എന്നിവർ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് നിർണായക കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
യോഗത്തിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ:
- ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ കർശന നിലപാട്: ആഗോള സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയെയും യോഗം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
- സമുദ്ര സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും: ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംയുക്ത നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള പുതിയ ചട്ടക്കൂടുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഏകോപനവും ശക്തമാക്കും.
- സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ജിഡിപിയും (GDP): ആഗോള ജിഡിപി വളർച്ചയിൽ ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയുടെ പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, വിതരണ ശൃംഖലകളുടെ (Supply Chains) തടസ്സമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ധാരണയായി.
- നിർണായക ധാതുക്കളുടെ വിതരണം: ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ നിർണായക ധാതുക്കളുടെ (Critical Minerals) വിതരണത്തിനായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചട്ടക്കൂടിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.
സ്വതന്ത്രവും സമാധാനപരവുമായ ഒരു ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രിമാർ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.