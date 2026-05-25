ട്രംപ്-ഷി ജിൻപിങ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ 'ക്വാഡ്' ഉച്ചകോടി; ചൈനീസ് നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയും യുഎസും
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മിൽ ബീജിങ്ങിൽ നടത്തിയ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ക്വാഡ് (Quad) രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിന് ന്യൂഡൽഹി വേദിയാകുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെന്നി വോങ്, ജാപ്പനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തോഷിമിത്സു മൊട്ടേഗി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.
അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിന് വലിയ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. ഇത്തവണത്തെ ക്വാഡ് യോഗത്തിൽ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രകടമായ ചില മാറ്റങ്ങളും പുതിയ മുൻഗണനകളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഇത്തവണ എന്ത് മാറ്റമാകും ഉണ്ടാകുക? (What will be different?)
- ആശങ്കകൾ മാറി, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസം: ട്രംപ്-ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ അമേരിക്കയും ചൈനയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു 'ജി-2' (G2) സഖ്യമുണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ന്യൂഡൽഹി ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, തായ്വാൻ, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇറാൻ വിഷയം എന്നിവയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ക്വാഡ് സഖ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ലഭിക്കും.
- മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ സാന്നിധ്യം: ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ കടുത്ത ചൈനീസ് വിരുദ്ധ നിലപാടുകാരനായ യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത്. ക്വാഡ് സഖ്യത്തോട് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന സന്ദേശം റൂബിയോ ഈ യോഗത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കും.
- വ്യാപാര-സാങ്കേതിക പ്രതിരോധം: കേവലം സമുദ്ര സുരക്ഷയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, നിർണ്ണായക ധാതുക്കൾ (Critical Minerals), അർദ്ധചാലകങ്ങൾ (Semiconductors), ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള മേധാവിത്വം മറികടക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തത്തിന് ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകും.
- നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിക്കുള്ള ഒരുക്കം: കോവിഡ് കാലത്തിനുശേഷം ക്വാഡ് തലവന്മാരുടെ (പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും) നേരിട്ടുള്ള ഉച്ചകോടി ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ചർച്ചകളും ഈ യോഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകും.
ട്രംപ്-ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയോടെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ നേരിയ സ്ഥിരത വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചൈനയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ കടന്നുകയറ്റങ്ങളെ തടയാൻ ക്വാഡ് സഖ്യം കൂടുതൽ ശക്തമായ നിലപാടുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഡൽഹി യോഗം നൽകുന്നത്.