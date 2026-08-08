ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുമായി ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തി; സമരം തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിൽ വിവിധ സർക്കാർ നിയമന പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് സമരം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തി. മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന അഞ്ചംഗ സർക്കാർ സമിതി വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്താനായിട്ടില്ല. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുംവരെ സമരം ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വ്യക്തമാക്കി.
നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന ജെ.എൽ.കെ.എം (JLKM) നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര നാഥ് മഹ്തോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവുമായാണ് സർക്കാർ സംഘം ആദ്യം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. തുടർന്ന് എൻ.എസ്.യു.ഐ (NSUI), ആദിവാസി ഛാത്ര സംഘ്, ജാർഖണ്ഡ് ഛാത്ര മോർച്ച തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായും ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി.
14-ാമത് ജാർഖണ്ഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (JPSC) സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുക, സംഭവത്തിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം നടത്തുക, സുതാര്യമായ രീതിയിൽ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിന് പുതിയ ഏജൻസി രൂപീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണെന്നും വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും സംസ്ഥാന മന്ത്രി സഞ്ജയ് പ്രസാദ് യാദവ് ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അറിയിച്ചു. റീഫോംസ് നയങ്ങൾക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഇമെയിൽ വിലാസവും സര്ക്കാര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച എ.ബി.വി.പി പ്രവർത്തകർ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി.