ചോദ്യക്കടലാസ് ചോർച്ച; വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് അതിക്രമം: ഹർജികൾ ജൂലൈ 27-ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യക്കടലാസ് ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് അതിക്രമം ഉണ്ടായെന്ന ഹർജികൾ ജൂലൈ 27-ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി മാറ്റി വെച്ചത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
തുടർച്ചയായ പോലീസ് അതിക്രമം: പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് അമിത ബലപ്രയോഗം നടത്തുകയാണെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ദിനംപ്രതി തുടരുകയാണെന്നും ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പശ്ചാത്തലം: ജന്തർ മന്തർ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പോലീസ് അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രണ്ട് പ്രത്യേക ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
പാർലമെന്റ് മാർച്ച്: ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുകയും പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജ്, കണ്ണീർവാതകം എന്നിവ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പോലീസ് നടപടികളിൽ നിയന്ത്രണം വരുത്തുന്നതിനുമായി സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർജികൾ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച (ജൂലൈ 27) കോടതി വിശദമായി പരിഗണിക്കും.