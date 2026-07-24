ചോദ്യക്കടലാസ് ചോർച്ച; വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് അതിക്രമം: ഹർജികൾ ജൂലൈ 27-ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും

By  Metro Desk Jul 24, 2026, 20:31 IST
സിജെ കോട

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യക്കടലാസ് ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് അതിക്രമം ഉണ്ടായെന്ന ഹർജികൾ ജൂലൈ 27-ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി മാറ്റി വെച്ചത്.

​പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

തുടർച്ചയായ പോലീസ് അതിക്രമം: പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് അമിത ബലപ്രയോഗം നടത്തുകയാണെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ദിനംപ്രതി തുടരുകയാണെന്നും ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പശ്ചാത്തലം: ജന്തർ മന്തർ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പോലീസ് അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രണ്ട് പ്രത്യേക ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

പാർലമെന്റ് മാർച്ച്: ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുകയും പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജ്, കണ്ണീർവാതകം എന്നിവ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

​വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പോലീസ് നടപടികളിൽ നിയന്ത്രണം വരുത്തുന്നതിനുമായി സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർജികൾ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച (ജൂലൈ 27) കോടതി വിശദമായി പരിഗണിക്കും.

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