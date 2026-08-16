യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ലോക്‌സഭയിൽ അനുമതി നിഷേധിച്ചെന്ന് സി.ജെ.പി

By  Metro Desk Aug 16, 2026, 18:02 IST
സൗരവ് ദാസ്

ന്യൂഡൽഹി: ലോക്‌സഭയുടെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് സെറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതായി കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) വക്താവ് സൗരവ് ദാസ്. നീറ്റ്-യു.ജി 2026 പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, ഡൽഹിയിലെ സമരക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ചത്, പ്രതിഷേധക്കാരോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഡി.എം.കെ എം.പി മാതേശ്വരൻ വി.എസ് സമർപ്പിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് തള്ളിയത്.

​പാർലമെന്ററി ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ 41(2) ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ജനാധിപത്യപരമായ ചോദ്യോത്തര വേള തടസപ്പെടുത്തുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം തെരുവിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും സി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. 

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