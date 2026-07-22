രാഹുലും കോൺഗ്രസും വിദ്യാർഥികളെ രാഷ്ട്രീയമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു; കേന്ദ്ര മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ: ജന്തർ മന്തറിലെ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ
നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും ഉയർന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ കോൺഗ്രസിനും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും വിദ്യാർഥികളെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണെന്നും, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനല്ല മറിച്ച് വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. വിഷയം പാർലമെന്റിൽ സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ 100% സന്നദ്ധമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും കോൺഗ്രസ് ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ച ഒഴിവാക്കി രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്ക് മുതിരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന അനിശ്ചിതകാല വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ഒഴുക്ക് തുടരുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിയും പരീക്ഷാ രീതികളിൽ കൃത്യമായ പരിഷ്കരണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ധർണ്ണയിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നീക്കി. പോലീസ് നടപടികൾക്കിടയിലും ജന്തർ മന്തറിൽ വിദ്യാർഥികളുടെയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്.