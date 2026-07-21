പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കയും ഉപരോധ സമരം; സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ; പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും നടത്തുന്ന ഉപരോധ സമരത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ വൻ സംഘർഷാവസ്ഥ. വസതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും ഡൽഹി പോലീസ് തടഞ്ഞതോടെയാണ് സ്ഥലത്ത് തർക്കവും ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായത്.
നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടുകയും കൂടുതൽ പോലീസ് സേനയെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നേതാക്കൾ ഉപരോധ സമരവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി വരുന്നു.