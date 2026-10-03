ഡിജിറ്റൽ ഭൂപടത്തിലൂടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി; ‘സത്യാഗ്രഹ’ പോർട്ടൽ പുറത്തിറക്കി

By  Metro Desk Oct 3, 2026, 12:19 IST
Rahul Gandhi

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യമെമ്പാടും അന്യായങ്ങൾക്കെതിരെയും അവകാശങ്ങൾക്കായും ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ജനകീയ സമരങ്ങളെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെയും ഒരൊറ്റ ഡിജിറ്റൽ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പുതിയ മുൻകൈ പ്രഖ്യാപിച്ചു — ‘സത്യാഗ്രഹ’.

എന്താണ് ‘സത്യാഗ്രഹ’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം?

രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെയും ജനങ്ങളുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളെയും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാപ്പാണിത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ, കർഷകർ, ആദിവാസികൾ, ദളിതർ, സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ (Gen Z) തുടങ്ങിയവർ നേരിടുന്ന നീതിനിഷേധങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിംഗ്: വ്യക്തികൾക്കോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ തങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നടത്തുന്ന സമരങ്ങളും രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഭൂപടത്തിൽ ദൃശ്യമാകും.

ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള അവസരം: രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു കോണിൽ സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാനും പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കാനും ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സഹായിക്കുന്നു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പിന്തുണ: സത്യാഗ്രഹ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും, കത്തുകളിലൂടെയും നേരിട്ട് സമരപ്പന്തലുകളിൽ എത്തിയും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉറപ്പുനൽകി.

സത്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആയുധം സത്യത്തിനുവേണ്ടി ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നതാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പലപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു; അവയെ ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ശ്രമം. — രാഹുൽ ഗാന്ധി

Tags

Share this story

Featured

You may like