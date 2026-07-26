രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തിരിച്ച് വരവ്; ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി കോൺഗ്രസിനും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി കോൺഗ്രസിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും വൻ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമായി മാറുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വീറുറ്റ സമരമുറകളുമായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സജീവ ഇടപെടലുകളാണ് വിഷയത്തെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചതും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതും.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള സംവാദം: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ ഗൗരവം രാജ്യവ്യാപകമായി ചർച്ചയാക്കാൻ എ.ഐ.സി.സി തീരുമാനിച്ചതോടെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂണിലും വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നേരിട്ട് സംവാദം നടത്തി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധങ്ങൾ: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ മറവിൽ എം.പിമാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതി ഉപരോധിച്ചതും, മഹാത്മാഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച സ്ഥലത്ത് പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർക്കൊപ്പം ഉപവസിച്ചതും ഭരണപക്ഷത്തെയും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ചു.
കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം: പെല്ലറ്റ് തറച്ചും ലാത്തിച്ചാർജിൽ പരിക്കേറ്റും ആശുപത്രിയിലായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂട്ടി തെരുവിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമേൽ വൻ സമ്മർദ്ദമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
കേന്ദ്ര നിലപാട് തകർന്നു: വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ അവഗണിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പതിവ് തന്ത്രത്തിനേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടിയായാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്.
ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി അനിവാര്യമാണെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും കോൺഗ്രസിനും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കൂടുതൽ ശക്തമായ ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഈ വിജയം ആവേശം പകരും.