രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ സഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു; പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം

By  Metro Desk Jul 30, 2026, 10:30 IST
പാർലമെൻ്റ്

ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിൽ ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ ആവശ്യത്തെയും പ്രതിഷേധത്തെയും തുടർന്ന് സഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു (Expunged). സ്പീക്കറുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

​സഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ചില ആരോപണങ്ങളും ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെയുണ്ടായ കടുത്ത പരാമർശങ്ങളുമാണ് സ്പീക്കർ സഭാ നടപടികളുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ സഭയിലെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ബിജെപി അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയത്.

​അതേസമയം, പ്രസംഗത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. സഭയിൽ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദവും വസ്തുതകളുമാണ് താൻ വ്യക്തമാക്കിയതെന്നും, രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താലും യാഥാർത്ഥ്യം മാഞ്ഞുപോകില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു. സ്പീക്കറുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

Tags

Share this story

Featured

You may like