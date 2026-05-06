തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ സ്റ്റാലിനെ കണ്ട് രജനീകാന്ത്; രാഷ്ട്രീയ ചെന്നൈയിൽ ചർച്ചകൾ സജീവം
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെ വൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് ഡിഎംകെ പ്രസിഡന്റും മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എംകെ സ്റ്റാലിനെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടു. 73 വയസ്സുള്ള സ്റ്റാലിന് എതിർവശത്ത് ഇരിക്കുന്ന 75 വയസ്സുള്ള രജനീകാന്തിന്റെ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി.
സ്റ്റാലിന് പിന്തുണ അറിയിക്കാൻ രജനീകാന്ത് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെയെ പരാജയപ്പെടുത്തി, ഡിഎംകെയുടെ 59 സീറ്റുകളിലും 108 സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചു . സ്റ്റാലിൻ തന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ടിവികെ സ്ഥാനാർത്ഥി വിഎസ് ബാബുവിനോട് ഏകദേശം 8,700 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു . ഡിഎംകെയും സഖ്യകക്ഷികളും രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന വോട്ട് നേടിയതോടെ, പുതിയ നിയമസഭയിൽ സഖ്യം പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കും
സ്റ്റാലിന് ഒരു സീറ്റും നേടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ, മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ചെപ്പോക്കിൽ നിന്നുള്ള നിലവിലെ എംഎൽഎയുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ചുമതലയേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രജനീകാന്തിന് ദീർഘകാലമായി ഉള്ള താൽപ്പര്യവും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഡിഎംകെയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ പിന്തുണയും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.
1995 ൽ, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം വന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഡിഎംകെ സഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അതിനായി പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 1998 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അദ്ദേഹം പാർട്ടിയെ പിന്തുണച്ചു. രജനീകാന്ത് പിന്നീട് 2017 ൽ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചു, പക്ഷേ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2021 ൽ പിന്മാറി.
വിജയ് യുടെ വിജയത്തിന് ശേഷം, നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് രജനീകാന്ത് X-ൽ ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കിട്ടു.
വിജയ് ട്രിച്ചി ഈസ്റ്റിലും പെരമ്പൂരിലും വിജയിച്ചു, പെരമ്പൂർ നിലനിർത്തി ട്രിച്ചി ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം