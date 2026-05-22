രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂൺ 18-ന്; കർണാടകയിലെ നാല് സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 24 സീറ്റുകളിലേക്ക് വോട്ടെടുപ്പ്
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഒഴിവ് വരുന്ന 24 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂൺ 18-ന് നടക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള നാല് സീറ്റുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിലവിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ജൂൺ 21 മുതൽ ജൂലൈ 19 വരെയുള്ള വിവിധ തീയതികളിൽ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ (മധ്യപ്രദേശ്), കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. ദേവഗൗഡ (ഇരുവരും കർണാടക), മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് (മധ്യപ്രദേശ്) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ കാലാവധിയാണ് അടുത്ത മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാകുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
- തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി: ജൂൺ 18 (രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 വരെ വോട്ടെടുപ്പ്, അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും).
- വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്: ജൂൺ 1
- നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: ജൂൺ 8
- സൂക്ഷ്മപരിശോധന: ജൂൺ 9
- പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: ജൂൺ 11
സംസ്ഥാനങ്ങളും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും:
|
സംസ്ഥാനം
|
സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം
|
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
|
4
|
ഗുജറാത്ത്
|
4
|
കർണാടക
|
4
|
മധ്യപ്രദേശ്
|
3
|
രാജസ്ഥാൻ
|
3
|
ജാർഖണ്ഡ്
|
2
|
മണിപ്പൂർ
|
1
|
മേഘാലയ
|
1
|
അരുണാചൽ പ്രദേശ്
|
1
|
മിസോറാം
|
1
ഇതിനുപുറമേ മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒഴിവ് വന്ന ഓരോ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതേ ദിവസം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാർഖണ്ഡിൽ അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഷിബു സോറന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സീറ്റിലേക്കും ഇതോടൊപ്പം വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. സുതാര്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിക്കുമെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.