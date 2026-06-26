രാമക്ഷേത്ര കാണിക്കപ്പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസ്; ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആറിൽ എട്ടുപേർ പ്രതികൾ: അഞ്ചുപേർ ബ്രാഹ്മണർ
അയോധ്യ: അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കാണിക്കപ്പണവും സ്വർണ്ണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് എട്ടുപേർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (SIT) പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അംഗമായ കൃഷ്ണ മോഹൻ നൽകിയ രേഖാമൂലമുള്ള പരാതിയിലാണ് രാം ജന്മഭൂമി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) മോഷണം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, വിശ്വാസവഞ്ചന, മോഷ്ടിച്ച സ്വത്ത് ഒളിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളും അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളുമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
പ്രതിപ്പട്ടികയിലെ പ്രമുഖർ
കേസിൽ കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ എട്ടുപേരെയാണ് എഫ്.ഐ.ആറിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അഞ്ചുപേർ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. പ്രതികൾ ഇവരാണ്:
- അവിനാഷ് ശുക്ല
- അനുകൽപ് മിശ്ര
- ലവ്കുഷ് മിശ്ര
- രമാശങ്കർ മിശ്ര
- കരുണേഷ് പാണ്ഡെ
- മനീഷ് കുമാർ യാദവ്
- രാം ശങ്കർ യാദവ് (തിന്നു യാദവ് - ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെ മുൻ ഡ്രൈവറും സഹായിയും)
- സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ (കാണിക്ക എണ്ണൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന വിരമിച്ച ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ)
തട്ടിപ്പ് നടന്നത് ഇങ്ങനെ: ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കാണിക്ക വഞ്ചികളിൽ നിന്ന് പണവും സ്വർണ്ണവും മാറ്റി മറിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. പ്രതികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പണം എണ്ണുന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ്. നോട്ട് കെട്ടുകളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയും, സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയുമാണ് ഇവർ വലിയ തുകകൾ തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ വിവാദം
അയോധ്യയിലെ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ ചെറിയ ജീവനക്കാരെ മാത്രം പ്രതികളാക്കി വലിയ സ്രാവുകളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവും കോൺഗ്രസും ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ കേസിൽ കുറ്റക്കാർ ആരായാലും കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.