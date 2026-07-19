രാം മന്ദിർ കാണിക്ക തട്ടിപ്പ്: അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു; 50 ജീവനക്കാരും ഭൂമിയിടപാടുകളും നിരീക്ഷണത്തിൽ
അയോധ്യ: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കാണിക്കപ്പണത്തിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന കേസിലെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു. കേസിൽ ഇതുവരെ എട്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ, ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈനംദിന സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന മുഴുവൻ ജീവനക്കാരിലേക്കും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധന വ്യാപിപ്പിച്ചു. കാണിക്ക പണം എണ്ണുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന 50-ഓളം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (SIT) നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളുടെയും അവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരുടെയും ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഈ 50 പേരെയും പണം എണ്ണുന്നതിനായി നിയമിച്ചതെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ഇവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ട്രസ്റ്റ് നടത്തിയ ഭൂമി വാങ്ങലുകളും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.
പണം എണ്ണുന്നതിനിടയിൽ വസ്ത്രങ്ങളിലും ഷൂസുകളിലും കറൻസി കെട്ടുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പണവും സ്വർണ്ണവും ഭൂമിയിടപാട് രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതോടെ രാം മന്ദിർ കാണിക്ക തട്ടിപ്പ് കേസ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.