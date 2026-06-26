രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൽ വൻ വിവാദം: ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയും അനിൽ മിശ്രയും രാജിവെച്ചു
അയോധ്യ: അയോധ്യ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൽ കോടികളുടെ അഴിമതിയും സംഭാവനയായി ലഭിച്ച പണം വകമാറ്റിയെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയും അംഗം അനിൽ മിശ്രയും സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെച്ചു. ക്ഷേത്ര ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കോടിയോളം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (SIT) പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ നാടകീയ നീക്കം.
ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്താണ് തങ്ങൾ പദവികൾ ഒഴിയുന്നതെന്ന് ചമ്പത് റായിയും അനിൽ മിശ്രയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ മഹന്ത് നൃത്യ ഗോപാൽ ദാസിന് ഇരുവരും രാജിക്കത്ത് കൈമാറി. നിഷ്പക്ഷവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാനും രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുമാണ് തങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി മാറിനിൽക്കുന്നതെന്ന് ഇരുവരും അറിയിച്ചു.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രസ്റ്റിലെ പണം എണ്ണുന്ന ജീവനക്കാരും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടക്കം എട്ട് പേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതികളിൽ ചമ്പത് റായിയുടെ അടുത്ത അനുയായിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. സംഭാവനയായി ലഭിച്ച പണവും വെള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കൃത്രിമ രേഖകൾ ചമച്ച് തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കേസ്. അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കർശന നടപടികൾക്ക് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിശ്വാസത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നിനോടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കില്ലെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.