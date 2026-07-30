രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസ്: പ്രതിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം നൽകി അയോധ്യ വികസന അതോറിറ്റി
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി ലവ് കുഷ് മിശ്രയുടെ ഭാര്യ സുപ്രിയ മിശ്രയ്ക്ക് അനധികൃത വീട് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ അയോധ്യ വികസന അതോറിറ്റി (ADA) ഒരാഴ്ചത്തെ സാവകാശം കൂടി അനുവദിച്ചു.
അയോധ്യയിലെ സാദത്ത്ഗഞ്ച് / ബൻവീർപൂർ മേഖലയിൽ സുപ്രിയ മിശ്രയുടെ പേരിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന് വികസന അതോറിറ്റിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എ.ഡി.എ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നത്.
നിർമാണത്തിന്റെ നിയമസാധുത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ജൂലൈ 29-നകം ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, രേഖകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് സുപ്രിയ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സമയം നീട്ടി നൽകാൻ അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചതെന്ന് എ.ഡി.എ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് മിശ്ര അറിയിച്ചു.
രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക വഞ്ചികളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂൺ 25-നാണ് ലവ് കുഷ് മിശ്ര ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം പുതുതായി രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് (SIT) കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.