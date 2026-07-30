രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസ്: പ്രതിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം നൽകി അയോധ്യ വികസന അതോറിറ്റി

By  Metro Desk Jul 30, 2026, 21:11 IST
അയോധ്യ

അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി ലവ് കുഷ് മിശ്രയുടെ ഭാര്യ സുപ്രിയ മിശ്രയ്ക്ക് അനധികൃത വീട് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ അയോധ്യ വികസന അതോറിറ്റി (ADA) ഒരാഴ്ചത്തെ സാവകാശം കൂടി അനുവദിച്ചു.

​അയോധ്യയിലെ സാദത്ത്ഗഞ്ച് / ബൻവീർപൂർ മേഖലയിൽ സുപ്രിയ മിശ്രയുടെ പേരിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന് വികസന അതോറിറ്റിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എ.ഡി.എ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നത്.

​നിർമാണത്തിന്റെ നിയമസാധുത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ജൂലൈ 29-നകം ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, രേഖകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് സുപ്രിയ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സമയം നീട്ടി നൽകാൻ അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചതെന്ന് എ.ഡി.എ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് മിശ്ര അറിയിച്ചു.

​രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക വഞ്ചികളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂൺ 25-നാണ് ലവ് കുഷ് മിശ്ര ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം പുതുതായി രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് (SIT) കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

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