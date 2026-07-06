രാമക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരക്കൊള്ള: ചമ്പത് റായിക്ക് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; പ്രതിചേർക്കാൻ സാധ്യത

By  Metro Desk Jul 6, 2026, 16:00 IST
ചമ്പത്ത് റായ്

ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ഭക്തർ നൽകിയ ഉപഹാരങ്ങളും വൻതോതിൽ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ വിഎച്ച്പി നേതാവും രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായ ചമ്പത് റായിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്. കേസിൽ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളിൽ നിന്ന് ചമ്പത് റായിക്കെതിരെ കൂടുതൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇതോടെ കേസിൽ ചമ്പത് റായിയെ പ്രതി ചേർക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറി.

​ചമ്പത് റായിക്ക് പുറമെ രാജിവെച്ച ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളായ അനിൽ മിശ്ര, ഗോപാൽ റാവു എന്നിവരെയും കേസിൽ പ്രതിചേർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചമ്പത് റായിക്ക് കൊള്ളയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

​അതേസമയം, ഭണ്ഡാരക്കൊള്ളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ഇന്ന് അയോധ്യയിലെ മണിറാം ദാസ് ചാവണിയിൽ നിർണായക യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് ചമ്പത് റായിയും അനിൽ മിശ്രയും നൽകിയ രാജി ട്രസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ട്രസ്റ്റിൽ വിഎച്ച്പി നേതാക്കളുടെ എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ നേതാക്കളെ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളും സജീവമാണ്.

​കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയ ഈ കൊള്ളയടി അങ്ങേയറ്റം 'ഹീനമായ പാപം' ആണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ട്രസ്റ്റ് ട്രഷറർ സ്വാമി ഗോവിന്ദ്‌ദേവ് ഗിരി നേരത്തെ ഭക്തർക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

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