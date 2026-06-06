രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയുടെ രാജിപ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു; എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ
വകുപ്പ് വിഭജനത്തെച്ചൊല്ലി കർണാടക മന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡ്ഡി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയുമായി നടത്തിയ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് പ്രശ്നത്തിന് ശുഭപര്യവസാനമുണ്ടായത്.
ബെംഗളൂരു വികസന വകുപ്പ് (Bengaluru Development portfolio) നൽകുമെന്ന ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെടാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ ശിവകുമാർ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച റെഡ്ഡി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി ജയനഗറിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറും മറ്റ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയുമായി അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾ നടത്തി. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1:30 വരെ നീണ്ട മാരത്തൺ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ഭിന്നതകൾ പരിഹരിച്ചത്.
"ഇതൊരു കുടുംബകാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു, പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശയവിനിമയത്തിലുണ്ടായ ചില പിഴവുകൾ മൂലമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ വിഷമം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും അർഹമായ അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും," എന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ശരിവെച്ച രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമാക്കി. അധികാരമേറ്റ് വെറും മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം പിന്നിട്ട ശിവകുമാർ സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതോടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വിജയകരമായി പരിഹരിച്ചത്.