പെട്രോൾ-ഡീസൽ വില ഉയർന്നേക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ആർബിഐ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര
അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വിലയിലെ വർദ്ധനവ് പണപ്പെരുപ്പം, ഇന്ധന ഇറക്കുമതി, വിശാലമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്നിവയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനാൽ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് തുടർന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര സൂചിപ്പിച്ചു.
ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഊർജ ആഘാതം കൂടുതൽ വഷളായാൽ, ചില്ലറ ഇന്ധന വില അനിശ്ചിതമായി മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്താൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്ന് ആർബിഐ ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
"ഇത് കൂടുതൽ കാലം തുടരണമെങ്കിൽ, വിലവർദ്ധനവിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ സർക്കാർ കൈമാറുന്നത് സമയത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ്," സ്വിസ് നാഷണൽ ബാങ്കും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതിയിൽ ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതം
ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ എണ്ണ ഉപഭോക്താവായ ഇന്ത്യ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഊർജ്ജ വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില കുത്തനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നു.
പ്രധാന ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ട് അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, ഇന്ത്യയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി ബിൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എണ്ണയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഉയർന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയാണ്. എണ്ണവിലയിലെ വർദ്ധനവ് ഗതാഗത, ഉൽപ്പാദന ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും രൂപയുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും പണപ്പെരുപ്പത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
എണ്ണക്കമ്പനികൾ നഷ്ടത്തിൽ
നിലവിൽ, അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വിലയിലെ വർദ്ധനവിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് സർക്കാരും പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളുമാണ് വഹിക്കുന്നത്.
ഇന്ധനത്തിന്റെ എക്സൈസ് തീരുവ ഇതിനകം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ നഷ്ടം വർദ്ധിച്ചിട്ടും വിപണി വിലയ്ക്ക് താഴെ പെട്രോളും ഡീസലും വിൽക്കുന്നത് തുടരുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, നിരവധി ഇന്ധന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില ഇതിനകം വർദ്ധിച്ചു.
സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ധന ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു:
- വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ
- വ്യാവസായിക ഡീസൽ
- 5 കിലോഗ്രാം എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ
- അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജെറ്റ് ഇന്ധനവും.
19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകളുടെ വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില അടുത്തിടെ 993 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, ചില്ലറ വിൽപ്പന പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഗാർഹിക എൽപിജി വിലകൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഉപഭോഗം സ്വമേധയാ കുറയ്ക്കാനും അനാവശ്യമായ സ്വർണ്ണ വാങ്ങലുകൾ ഒഴിവാക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ.
ഇന്ധന വില മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് എത്രകാലം നഷ്ടം സഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി അടുത്തിടെ സമ്മതിച്ചു.
"എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് എത്ര സമയം ഇത് എടുക്കാൻ കഴിയും? സത്യം പറഞ്ഞാൽ, അത് എന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു," പുരി ഒരു വ്യവസായ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
എണ്ണവില വർധനവ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഐഎംഎഫ് പിന്മാറി.
ഉയർന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണ വില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയും പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം നിലവിലെ ഊർജ്ജ ആഘാതം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഇടമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന വിപണിയെ പ്രധാനമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിഫൈനർമാരാണ്, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ചില്ലറ ഇന്ധന ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ ഏകദേശം 90% ഇവയാണ്. സംസ്ഥാന നികുതികൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും, പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫലപ്രദമായി അംഗീകരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ചില്ലറ വ്യാപാര പണപ്പെരുപ്പം മാർച്ചിലെ 3.40% ൽ നിന്ന് ഏപ്രിലിൽ 3.48% ആയി ഉയർന്നു, എന്നിരുന്നാലും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വർദ്ധനവിന്റെ ഒരു ഭാഗം സർക്കാർ സ്വാംശീകരിച്ചതിനാൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് താഴെയായിരുന്നു അത്.
എന്നിരുന്നാലും, എണ്ണവിലയിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഉയർന്ന നില ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ആശങ്കാകുലരാണ്:
- പണപ്പെരുപ്പം കൂടുതൽ ഉയർത്തുക
- മന്ദഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച
- രൂപയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക
- കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 6.9% ആയിരിക്കുമെന്നും ശരാശരി പണപ്പെരുപ്പം 4.6% ആയിരിക്കുമെന്നും ആർബിഐ പ്രവചിക്കുന്നു.
ഏപ്രിലിൽ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് 5.25% ൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തി. ആർബിഐ കൂടുതൽ ഡാറ്റയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു.