ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസ്: 3 ഡോക്ടർമാരടക്കം നാല് പ്രതികളെ കോടതി 12 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർക്കും ഒരു മതപ്രഭാഷകനും കോടതി 12 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചു. ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതിയാണ് പ്രതികളെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് അയച്ചത്.
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയിലും സഹായങ്ങളിലും ഇവർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ.
പ്രതികളായ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും മതപ്രഭാഷകനും സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു, ഇവർക്ക് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ശേഖരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രതികളെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.