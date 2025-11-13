ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധം: കശ്മീർ ഡോക്ടർക്കെതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസിന് ഇന്റർപോളിനെ സമീപിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ്
Nov 13, 2025, 15:37 IST
ശ്രീനഗർ—സംസ്ഥാനാന്തര 'വൈറ്റ് കോളർ' ഭീകരവാദ മൊഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖാസിഗുണ്ട് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡോക്ടർ മുസഫറിനെതിരെ (Dr. Muzaffar) റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ് ഇൻ്റർപോളിനെ സമീപിച്ചു. ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പേരിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ആദിലിൻ്റെ (Dr. Adeel) സഹോദരനാണ് മുസഫർ.
റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഡോക്ടർ മുസഫറിൻ്റെ യാത്രാവിവരങ്ങളും നീക്കങ്ങളും ഇന്റർപോൾ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
കേസിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അറസ്റ്റ്: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പേരിൽ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേർ കശ്മീർ സ്വദേശികളാണ്.
- ഡോക്ടർ മുസഫർ: അറസ്റ്റിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മുസഫറിൻ്റെ പേര് ഉയർന്നുവന്നത്.
- വിദേശയാത്ര: 2021-ൽ മുസഫർ, അറസ്റ്റിലായ ഡോക്ടർമാരായ മുസമ്മിൽ ഗാനായി (Dr. Muzammil Ganaie), ഉമർ നബി (Dr. Umar Nabi) എന്നിവർക്കൊപ്പം 21 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി തുർക്കിയിലേക്ക് (Turkiye) പോയിരുന്നു. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഉമർ നബി ആയിരുന്നു.
- ഒളിവിൽ: ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ദുബായിലേക്ക് പോയ ഡോക്ടർ മുസഫർ നിലവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നു.
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെ വലിയ 'വൈറ്റ് കോളർ' ഭീകര ശൃംഖലയെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ഭീകര മൊഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നതരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇൻ്റർപോളിൻ്റെ സഹായം തേടിയിരിക്കുന്നത്.