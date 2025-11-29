ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; 'വൈറ്റ് കോളർ ഭീകരൻ' ഡോ. ഉമറിന് മറ്റ് ആശുപത്രികളുമായും ബന്ധം
Nov 29, 2025, 08:42 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരനെന്ന് കരുതുന്ന ഡോ. ഉമർ നബിക്ക് ഫരീദാബാദിലെ അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആശുപത്രി കൂടാതെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലെ ലാബുകളുമായും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (NIA).
പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:
- രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉറവിടം: സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രാസവസ്തുക്കൾ (അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) ഉമറും കൂട്ടാളികളും സംഭരിച്ചത് ഫരീദാബാദിലെ NIT നെഹ്റു ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള 'ബിആർ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ്' എന്ന ലൈസൻസുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ്.
- ആശുപത്രി ബന്ധം: ഈ രാസവസ്തു വിതരണ സ്ഥാപനത്തിന് ഫരീദാബാദിലെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെയും നിരവധി ആശുപത്രികളിലെയും കോളേജുകളിലെയും ലാബുകളുമായും ബന്ധമുണ്ട്.
- വിതരണക്കാരൻ: സ്ഥാപന ഉടമയായ ലാൽ ബാബുവിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഉമറിന്റെ കൂട്ടാളി ഡോ. മുസമ്മിൽ ഗനായി രാസവസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. എൻ.ഐ.എ. നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു.
- വാർഡ് ബോയിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ: ഉമറിനും മുസമ്മിലിനും വേണ്ടി രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വാർഡ് ബോയ് ആയ സോയാബ്, മുസമ്മിലിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് കാൻസർ ബാധിതനായ തന്റെ മരുമകന് അൽ-ഫലാഹ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുന്നതിനിടെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ സമയത്താണ് ഇയാൾ ഡോ. ഉമർ നബിയുമായും അടുക്കുന്നത്.
ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെട്ട ഈ 'വൈറ്റ് കോളർ ഭീകരസംഘം' സ്ഫോടനത്തിനായി രാസവളങ്ങളുടെ മറവിൽ രാസവസ്തുക്കൾ വൻതോതിൽ സംഭരിക്കുകയും, ആശുപത്രി ബന്ധങ്ങൾ ഇതിന് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ.