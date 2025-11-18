ചെങ്കോട്ട കാർ സ്ഫോടനക്കേസ്: അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒഖ്ല ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ 25 ഇടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്
Nov 18, 2025, 11:33 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (PMLA) എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വൻ റെയ്ഡ് നടത്തി. ഫരീദാബാദിലെ അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും 25 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇഡി പുലർച്ചെ മുതൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- റെയ്ഡിന് കാരണം: ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
- പരിശോധിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ: അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒഖ്ലയിലുള്ള ഓഫീസ്, സർവകലാശാല ട്രസ്റ്റിമാരുടെ വസതികൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ റെയ്ഡ് ചെയ്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- ചോദ്യം ചെയ്യൽ: സർവകലാശാലാ ചെയർമാൻ ജാവേദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ ഇഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- വൈറ്റ് കോളർ ഭീകരത: സ്ഫോടനക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബി ഉൾപ്പെടെ, ജയ്ഷ്-എ-മുഹമ്മദുമായി (JeM) ബന്ധമുള്ള 'വൈറ്റ് കോളർ' ഭീകരസംഘടനയിലെ പ്രതികൾക്ക് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇഡി കേസെടുത്തത്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് സർവകലാശാലയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
- മുൻനടപടികൾ:
- നേരത്തെ, തീവ്രവാദ ബന്ധം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് (AIU) അംഗത്വം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
- സർവകലാശാലയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
- വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ഡൽഹി പോലീസ് രണ്ട് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (NIA) ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഭീകരസംഘത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിരുന്നോ എന്ന കാര്യമാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.