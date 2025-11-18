ചെങ്കോട്ട കാർ സ്ഫോടനക്കേസ്: അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒഖ്‌ല ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ 25 ഇടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

Nov 18, 2025
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (PMLA) എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വൻ റെയ്ഡ് നടത്തി. ഫരീദാബാദിലെ അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും 25 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇഡി പുലർച്ചെ മുതൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്.

​പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

  • റെയ്ഡിന് കാരണം: ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
  • പരിശോധിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ: അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒഖ്‌ലയിലുള്ള ഓഫീസ്, സർവകലാശാല ട്രസ്റ്റിമാരുടെ വസതികൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ റെയ്ഡ് ചെയ്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • ചോദ്യം ചെയ്യൽ: സർവകലാശാലാ ചെയർമാൻ ജാവേദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ ഇഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
  • വൈറ്റ് കോളർ ഭീകരത: സ്ഫോടനക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബി ഉൾപ്പെടെ, ജയ്ഷ്-എ-മുഹമ്മദുമായി (JeM) ബന്ധമുള്ള 'വൈറ്റ് കോളർ' ഭീകരസംഘടനയിലെ പ്രതികൾക്ക് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇഡി കേസെടുത്തത്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് സർവകലാശാലയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
  • മുൻനടപടികൾ:
    • ​നേരത്തെ, തീവ്രവാദ ബന്ധം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് (AIU) അംഗത്വം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
    • ​സർവകലാശാലയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
    • ​വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ഡൽഹി പോലീസ് രണ്ട് എഫ്‌ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

​ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (NIA) ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഭീകരസംഘത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിരുന്നോ എന്ന കാര്യമാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.

